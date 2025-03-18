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Silivri’de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Gözaltı

İstanbul Silivri’de yaşanan uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. 16 Mart’ta gerçekleştirilen operasyonda, narkotik madde ticareti yapıldığı tespit edilen 4 farklı adrese baskın düzenlendi. O.S., A.Y., A.K. ve G.H.T. isimli şüpheliler bu operasyonda yakalandı.

ARAMALARDA BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen baskınlarda yapılan aramalarda, 183 bin 275 TL, bin 590 Euro, 500 Dolar, 1 kilo 61 gram uyuşturucu madde, 3 adet sigara sarma kağıdı, 3 adet alüminyum folyo rulo, 2 hassas terazi, 2 adet uyuşturucu öğütücüsü ve 1 adet komando bıçağı ele geçirildi. Şüphelilerden A.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ SERBEST, BİRİ TUTUKLANDI

A.Y. ve G.H.T., sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon,Silivri’de uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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