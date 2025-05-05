Silivri’de Yakalanan Zanlılar Ortaya Çıktı

OLAYIN HENÜZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’un Şişli ilçesinde 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki kişilerin Silivri’de gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Olayda, failler Aksu’yu sokakta kaçırmak istemiş, kadının direnç göstermesi üzerine silahla vurup hayatını kaybettirmişti.

POLİSİN YAKALAMA OPERASYONU

Edinilen bilgilere göre, Aksu, eski eşi ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmaya çalışıldığı esnada, saldırıya uğramış ve silahla vurularak öldürülmüştü. Olay sonrası zanlıların yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Silivri’de şehir çıkışlarında kontrol yapan ekipler, söz konusu zanlıları kullanmış oldukları araçla birlikte yakaladı.

KAMERA KAYITLARINA YANSIDI

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları olayda kullandıkları aracın bulunduğu alanın çıkışında gözaltına aldı. Zanlıların yerde yatırıldığı anlar da kamera kayıtlarına yansıdı.