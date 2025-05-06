SİLİVRİ’de Yangın Çıktı, 15 Baraka Yandı

BARAKADA YANGIN ÇIKTI

Silivri’de bir barakada meydana gelen yangın, hızla diğer barakalara sıçradı. Yangında, Roman vatandaşların yaşadığı 15 baraka ve bir samanlık alevler içinde kaldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 23.00 civarında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi’nde başladı. Bir barakadan tüten dumanları fark eden mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın büyüdüğünde, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin başlattığı müdahale ile söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Jandarma ekipleri, yangın sonrası çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yangının ardından 15 baraka ve bir samanlığın tamamen yandığı belirlendi. Yangın nedeniyle evsiz kalan Roman vatandaşlar ise belediye tarafından belirlenen misafirhanelere yerleştirildi. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.