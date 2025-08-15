SİLİVRİ’de YANGIN İTFAİYE Tarafından Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN

Silivri’de otluk bir alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 17.30 civarında Gümüşyaka Erenler sokak üzerinde bulunan otluk arazide meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

RÜZGAR NEDENİYLE ALEVLER ARTIYOR

Yardım çağrısı sonrası bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Ancak bu sırada rüzgarın etkisiyle alevler, yakındaki ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa bir sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.