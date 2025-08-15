Silivri’de Yangın Rüzgarla Büyüdü

Haberler

YANGININ BAŞLANGICI VE HIZLI YAYILIŞI

Silivri’de bir otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, saat 13.00 sıralarında Silivri Çanta Mahallesi Kınalı mevkisinde başladı. Kısa süre içinde büyüyen alevler, çevredeki alanları tehdit etmeye başladı.

TEDBİR AMAÇLI ÜRETİM DURDURULDU

Yangının riskli bir bölgeye yakın bir noktada bulunan bir fabrikayı etkileme olasılığı üzerine, tedbir amaçlı olarak o fabrikada üretim durduruldu. İşçiler, güvenlik önlemleri çerçevesinde bina dışına çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte ve alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmekte.

ÖNEMLİ

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

