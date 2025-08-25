Silivri’de Yangın Rüzgarla Sıçradı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE VE ZAMAN

Silivri’de bir otluk alanda meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle çam ağaçlarına sıçradı. Yangın, saat 16.00 civarında Gazitepe yolu üzerindeki arazide patlak verdi. Otluk alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAYE VE JANDARMA MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının daha fazla büyümesi önlendi. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangın söndürüldü ve çevredeki risk ortadan kalktı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler başlatıldı. Ekipler, yangının kaynağını belirlemek ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gereken önlemleri almak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.