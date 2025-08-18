Silivri’deki AVM yakınındaki yaya geçidi

YAYA GEÇİDİ AÇIKLAMALARI

Silivri’de kara yolunun yanında bulunan alışveriş merkezine gelen ziyaretçiler, yaya geçidini kullanmak yerine yaklaşık 30 metre ilerideki araçların arasından karşıya geçmeyi tercih ediyor. Bu alışkanlık yayalar için tehlike oluşturuyor ve aynı zamanda trafik akışını da olumsuz etkiliyor. Yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Ekiz, “Genelde insanların acil işleri oluyor. Bizde bir alışkanlık var, AVM’den çıkar çıkmaz doğrudan karşıya geçmek istiyoruz. Eğer buraya yaya geçidi yapılır ya da trafik ışıkları biraz öne alınırsa çok daha rahat ederiz” diyor.

TRAFFİK SORUNU VE GÜVENLİK

Silivri D-100 yan yol, General Ali Türkkan Caddesi’ndeki alışveriş merkezine ulaşan kişiler, ışıklardaki geçidi kullanmak yerine yol üzerinden geçiyor. Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu yayalar, hem kendi can güvenliklerini tehlikeye atıyor hem de sürücüleri zor durumda bırakıyor. Trafik ışıklarında bekleyen araçlar, aniden yola atlayan yayalar nedeniyle uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu durum, yolda ilerlemeye çalışan ambulans ve itfaiye araçlarının da trafiğe takılmasına neden oluyor.

POLİSİN ÖNLEMLERİ

Yoğun trafik nedeniyle Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri bölgede önlem aldı. Polis, hem trafiği açmaya hem de yayaların güvenliğini sağlamaya çalıştı. Ancak, trafik polislerinin defalarca ışıklara yönlendirdiği bazı yayalar, uyarılara aldırış etmedi. Burcu Ekiz, “Soldaki ışık kırmızı yandığında diğer tarafta yeşil yanıyor. Bu sırada hiçbir şekilde karşıya geçemiyoruz. Önce bir ışığı, sonra diğerini kullanmak zorundayız. İnsanların acelesi olduğunda buradan direkt geçmek istiyor” diyerek durumu aktarıyor.

ÇÖZÜM TALEPLERİ

Başka bir yaya Serhat Özcan ise, “Burada ciddi sorun var, mutlaka yaya geçidi yapılmalı. Biz temkinli davranıyoruz ama bazı sürücüler yol vermiyor. Belediye başkanından buraya çözüm getirmesini istiyoruz” sözleriyle durumu özetliyor. Yaya geçidi yapılması ve trafik ışıklarının yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda tüm yayalar hemfikir.