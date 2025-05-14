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Silivri’deki Mitingde Telefon Hırsızlığı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Silivri’deki CHP mitinginde bir kadının cep telefonunun çalınma anı, dron kamerası ile kaydedildi. Olay, miting öncesinde kalabalık arasında yürüyen bir kişi tarafından gerçekleştirildi. Bu kişi, önünde giden kadının cep telefonunu çaldı ve ardından telefonu kıyafetinin altına gizleyerek kalabalıktan uzaklaştı.

KADIN POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Telefon çalındıktan sonra, durumu fark eden kadın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Çalan kişinin yakalanması için polis tarafında hemen bir çalışma başlatıldı. Olayın görüntüleri, güvenlik ekipleri tarafından inceleniyor ve şüphelinin kimliğini belirlemek için yoğun çaba sarf ediliyor.

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