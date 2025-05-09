Silivri Villasında Yasadışı Bahis Operasyonu

YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul’un Silivri ilçesinde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda, bahis sitelerine girilen ‘dış finans evi’ olarak faaliyet gösteren bir villada 7 kişi suçüstü yakalanıyor. Alınan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçlarının önlenmesine yönelik yeni bir operasyon yapıyor.

GÖZALTILAR VE BULGULAR

Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Silivri ilçesinde bulunan bir villanın yasa dışı bahis sitelerine girilen dış finans evi olarak kullanıldığı belirliyor. Siber polis, 6 Mayıs Salı günü operasyon için harekete geçiyor. Sabah saat 06.00 civarında belirlenen villada yapılan operasyonda emniyet ekipleri, adreste 7 şüpheliyi gözaltına alıyor. Villada yapılan incelemelerde, ofis tipi 5 bilgisayarda yasa dışı bahis siteleriyle doğrultusunda para transferleri için kullanılan çeşitli hesapların bulunduğu anlaşılıyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Ayrıca ofis telefonlarında yasa dışı bahis içerikli yazışmalara rastlanıyor. Villadaki aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 10 mermi, ofis tipi 5 bilgisayar, 16 cep telefonu ve 17 SIM kart ele geçiriliyor. Operasyon sırasında yakalanan 7 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüyor. Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan şüpheliler adli makamlara teslim ediliyor.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Zanlılardan 3’ü hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanırken, 4 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade ediliyor. Bu gelişme, yasadışı bahis suçlarıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.