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Spor

Silivrispor, Kayserispor’u Eledi! 4-2 Başarı

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MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. Tur karşılaşmasında, 3. Lig 2. Grup takımlarından Silivrispor ile Süper Lig ekiplerinden Kayserispor bir araya geldi. Mücadele, Silivri Müjdat Gürsu Stadyumu’nda gerçekleşti ve ev sahibi ekip Silivrispor, maçı 4-2’lik skorla kazandı.

GOLLER VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Silivrispor’a galibiyeti sağlayan golleri, 37. ve 44. dakikada Mert Aktaş, 67. dakikada Vedat Saygı ile 88. dakikada Emir Patan attı. Kayserispor ise 32. dakikada Talha Sarıarslan ve 59. dakikada Bahoken ile karşılık verdi.

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