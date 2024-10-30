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Spor

“Silivrispor, Kayserispor’u Eleyerek Tura Yükseldi”

silivrispor-kayserispor-u-eleyerek-tura-yukseldi

SLİVRİSPOR, KUPADA BÜYÜK BİR SÜRPRİZ YARATTI

3. Lig takımlarından Silivrispor, Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kayserispor’u 4-2 yenerek bir üst tura adını yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası’nda beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. Süper Lig ekibi Kayserispor, 3. Lig temsilcisi Silivrispor’a 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

MERT AKTAŞ İKİ GOL ATTI

Ev sahibi takımda Mert Aktaş, 37 ve 44. dakikalarda attığı harika gollerle dikkat çekti. Silivrispor’un diğer gollerini ise 67’de Vedat Saygı ve 88’de Emir Hakan Palan kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın gollerinde ise 32’de penaltıdan Talha Sarıarslan ve 59’da Stephane Bahoken sahne aldı.

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