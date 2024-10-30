Silivrispor, Kayserispor’u Kupa’da Yendi

SİLİVRİSPOR’UN TARİHİ ZAFERİ

Silivrispor, TFF 3. Lig 2. grup takımlarından biri olarak, Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. turunda büyük bir başarı gösteriyor. Süper Lig’in güçlü takımlarından Kayserispor’u 4-2 yenerek bir üst tura geçiyor. Bu galibiyet, Silivrispor’un rakiplerine karşı ne denli etkili olduğunun bir göstergesi oluyor.

ÜST TURUMDA YENİ HEDEFLER

Silivrispor, elde ettiği bu zaferle birlikte, kupada daha iddialı bir konumda yer alıyor. Takım, ilerleyen turlarda daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler, bu tür sürpriz galibiyetlerin ardından Silivrispor’u daha dikkatli takip etmeye başlıyor.