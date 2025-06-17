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Silivrispor’larda Devir Teslim Töreni Yapıldı

DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

TFF 3’üncü Lig ekibi Silivrispor’da bir devrim teslim töreni yapıldı. Önceki dönem Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, görevini Serdal Şahin’e devrederek yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti. Kulüp binasında düzenlenen bu önemli etkinlikte, Nuri Çolakoğlu, “Silivrispor ve Silivri Camiasına hayırlı olsun. Yeni seçilen başkanımızı ve yönetici arkadaşları tebrik ederiz. Allah kolaylıklar versin. Ben Silivrispor sevdalısı olarak her zaman yanlarında olacağım” sözleriyle duygularını ifade etti.

YENİ BAŞKANIN MESAJI

Silivrispor’un yeni kulüp başkanı Serdal Şahin ise, devir tesliminden dolayı Nuri Çolakoğlu’na teşekkür etti. Şahin, “Nuri Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kulübe geldik gerçekten, burada her şey çok güzel. Komşu ilçemiz Çorluspor’da kongre için aday yok, seçim yapamadı. Bu kadar güzel bu kulübe gönlünü vermiş. Her şey Silivrispor için kimse kendisi için bir şey yapmıyor. Kazanan ve kaybedenler hep birlikte olacağız. Çünkü Silivri’de yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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