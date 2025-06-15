SİLİVRİSPOR’un Yeni Başkanı Serdal Şahin

YENİ BAŞKAN SERDAL ŞAHİN SEÇİLDİ

TFF 3’üncü Lig ekibi Silivrispor’da yeni başkan olarak Serdal Şahin oldu. 3 adayın yarıştığı kongrede bazı gergin anlar yaşandı. Bugün düzenlenen Silivrispor Olağanüstü Genel Kurulu’nda mevcut başkan Nuri Çolakoğlu’nun tekrar aday olmamasıyla birlikte Murat Yıldız, Cemil Kızılkaya ve Serdal Şahin başkanlık mücadelesine girdi.

GERGİNLİKLER YAŞANDI

Kongrede, son 48 saat kala adaylığını duyuran Serdal Şahin, 214 oy alarak Silivrispor’un yeni başkanı olarak belirlendi. Şahin’in başkanlık seçimindeki oy sayımı sırasında gerginlikler ortaya çıktı. Bu sırada olaylara çevik kuvvet polisi müdahale etti.

HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

Yeni başkan Serdal Şahin, yaptığı açıklamada, “Ben küçüklüğümden beri çalışıyorum, iş adamıyım. Allah herkese böyle güzellikleri kısmet etsin. Ben konuşmayı pek fazla sevmiyorum. Benim başarılarımı başkaları konuşsun. Ben şu an kazandım ama diğer arkadaşlar da kazandı. Hep beraberiz. Hep birlikte yürüyeceğiz. Sevinçliyiz ve iyi olur inşallah” diye belirtti.