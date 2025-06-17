Sİlopi’de Aileler Arasında Kavga Çıktı

ŞIRNAK’TA İKİ AİLE ARASINDA ŞİDDETLİ KAVGA

Şırnak’ın Silopi ilçesinde iki aile arasında meydana gelen silahlı ve taşlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, ilçenin Başköy köyünde daha önce belirlenemeyen bir sebeple silahlı ve taşlı kavga başladı. Kavga esnasında göğsünden vurulan Asker Yılmazer, yaşamını yitirirken birçok kişi de yaralanmış durumda.

OLAY YERİNE GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından hızla ihbarda bulunulmasıyla birlikte jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kavganın ardından köyde geniş güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı.