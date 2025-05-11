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Silopi’de Anneler Günü Etkinliği Yapıldı

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Anneler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi, bu anlamlı günde engelli çocuğu olan annelere yönelik etkinlikler hazırladı.

ÇEŞİTLİ OYUNLAR VE ETKİNLİKLER

Etkinlikte, anneleriyle bir araya gelen engelli bireyler, şiirler okudu ve halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma ve balon patlatma gibi çeşitli oyunlar oynadı; ayrıca halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliğe, Silopi Engellileri Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu ile merkezin müdürü Salih Aslan da katıldı.

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