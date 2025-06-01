Silopi’de Araç Şarampole Düştü: 1 Ölüm

SİLOPİ’DE KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak’ın Silopi ilçesi ile Görümlü beldesi arasında ilerleyen bir otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Bu talihsiz kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza Silopi’ye bağlı Görümlü Beldesi yolunda meydana geldi.

KAZADA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ferhat Mete’nin kullandığı 51 ACK 127 plakalı aracın uçurumdan yuvarlanması, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ferhat Mete kazada hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan N.A. ve H.B. yaralandı. Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.