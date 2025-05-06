Silopi’de Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

BİLİNÇLİ TRAFİK KULLANIMI İÇİN ETKİNLİK

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Trafik ve İlk Yardım Haftası münasebetiyle çocuklara yönelik bir farkındalık etkinliği düzenleniyor. Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan bu hafta kapsamında, Silopi Devlet Hastanesi’nin Kalite ve Destek Birimi öncülüğünde gerçekleştirilen farkındalık eğitimi, çocukların trafik kurallarını öğrenmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

ETKİNLİKTE EĞLENCELİ DENeyimler

Etkinlik, hastanede yatan çocuklar ve hasta yakınlarının çocukları için bahçede kurulan trafik parkurunda gerçekleşiyor. Ekiplerin gözetiminde, akülü araçlarla parkurda sürüş deneyimi yaşayan çocuklara, temel trafik kuralları hakkında bilgi veriliyor. Parkuru tamamlayan minikler, daha sonra polis motosikletlerine binerek hatıra fotoğrafı çektiriyor. Hastane yönetimi, etkinliğe katılan çocuklara kek ve meyve suyu ikram ediyor.

KATILIMCILAR VE DESTEKLEYİCİLER

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Ülker, Hastane Müdürü Cihat Demir, jandarma trafik ekipleri, trafik polisleri ve hasta yakınları da katılıyor. Bu tür organizasyonlar, çocukların trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesi ve eğlenceli bir deneyim yaşaması için önemli bir katkı sağlıyor.