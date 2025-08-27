Silopi’de Darp Edilen Şahıs Hayatını Kaybetti

ŞIRNAK’TA DARP EDİLMİŞ BİR ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, darp edilmiş bir şekilde baygın olarak bulunan bir kişi, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki Derviş Değer, akrabaları tarafından Ofis Mahallesi’nde darp edilerek baygın halde bulundu.

OLAY YERİNE GÜVENLİK VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Değer, Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Cizre Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Derviş Değer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Değer’in bir galerici olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.