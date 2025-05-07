Silopi’de Öğrenciler İçin Etkinlik Düzenlendi

EĞLENCELİ ETKİNLİK DÜZENLENİYOR

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Düzova köyündeki öğrenciler, Gençlik Merkezi ile Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte keyifli anlar yaşadı. Silopi’ye bağlı Bostancı köyü Düzova İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen “Sevgi Çiçekleri Köylerden Geleceğe El Ele” projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silopi Meslek Yüksekokulu ve Silopi Gençlik Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen organizasyonda, gönüllüler ve Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, köy okulunun bahçesinde ip atlama, yakan top, badminton ve halat çekme gibi çeşitli oyunlarla öğrencilerle bir araya geldi. Bu etkinlikler sırasında yapılan yüz boyama etkinliği de renkli görüntülere sahne oldu.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, etkinlikle ilgili “Amacımız öğrencilerin sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerini sağlamak” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Silopi Gençlik Merkezi Gençlik Lideri sorumlusu Sevda Bayram ise “Projeyle sınır bölgelerindeki dezavantajlı okullara ulaşmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Bayram, gönüllülerle öğrencileri bir araya getirerek bu gönüllü ekibini büyütüp Silopi için kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Etkinliğe katılan öğrencilerden Asmin Asilkan, etkinlikten çok mutlu olduğunu ve tekrarını dilediğini ifade etti. Yusuf Benzer de oynanan oyunlardan ve yüz boyama etkinliğinden dolayı eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirterek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Silopi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Ayhan, proje çerçevesinde sınır bölgelerindeki köylerdeki çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Ayhan, çocukların gelişimine katkı sağlamak için sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler organize ettiklerini belirterek, “Çocukların yüzündeki tebessümü görmek bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu. Ayrıcana, her çocuğun kalbine dokunmak umuduyla yürüttükleri bu projede daha uzun mesafeler kat etmeyi umut ettiklerini ekledi.