Silopi’de Otomobil Şarampole Uçtu

OTOMOBİL KAZASI SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silopi ilçesi ile Görümlü beldesi arasında seyir halindeki bir otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde bir kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralı duruma düştü. Kaza, Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi yolunda gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Ferhat Mete’nin kullandığı 51 ACK 127 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayıp uçuruma yuvarlandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücü Ferhat Mete hayatını kaybederken, N.A. (17), D.A. (20) ve H.B. (17) yaralandı. Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.