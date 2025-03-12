Silopi’de Sahte Tedavi Yapan Doktor Tutuklandı

SAHTE İŞLEMLER KÜLTÜRÜ

Şırnak’ın Silopi ilçesinde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı İ.B. (58), görev yaptığı süre içerisinde birçok kadın hastaya sahte sağlık işlemleri uyguladığına dair bulgular elde edildi. Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz araştırmalar neticesinde, doktor İ.B. ve beraberindeki 4 klinik çalışanı gözaltına alındı. Silopi ilçesindeki kadın doğum uzmanı İ.B.’nin, birden fazla kadından tedavi için para alarak, onlara hamilelik tedavisi ismi altında sahte tıbbi uygulamalar gerçekleştirdiği anlaşıldı.

MAĞDURLAR, İDDİALAR VE SORUŞTURMA

Şüpheli İ.B.’nin hastalarına hamile olduklarını söylediği, bir süre sonra ise bu kadınlara bebeklerinin anne karnında ölü olduğu bilgisini vererek kürtaj işlemi yaptığı iddiaları üzerine, kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İ.B.’nin, mağdurları susturmak amacıyla bazılarına para gönderdiği bilgisine ulaşıldı. Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, yaptığı çalışmalar sonucunda 12 mağdurun ifadelerini aldı. Ayrıca, yapılan DNA eşleştirmesinde, şüphelinin hastalarına sunduğu fetüslerin mağdurlara ait olmadığını ortaya çıkardı. Bunun yanı sıra, İ.B.’nin kullanmış olduğu ilaçların hamilelik test sonuçlarını yanıltarak kadınları hamile göstermesiyle ile ilgili bilirkişi raporu da hazırlandı.

OPERASYON VE TUTUKLAMA

Şırnak, Aydın ve İzmir illerinde düzenlenen operasyon sonucunda, doktor İ.B. ve klinik çalışanları arasında yer alan 4 şüpheli gözaltına alındı. 14 Şubat 2025’te adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Şüpheli İ.B., nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma süreçleri hala devam ediyor.