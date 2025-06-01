Silopi’de Uçuruma Düşen Otomobilde 4 Yaralı

KAZA OLAYI VE YARALILAR

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, bir otomobilin uçuruma düşmesi sonucu 1’i ağır toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yakınlarında gerçekleşti. F.T. isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 51 ACK 127 plakalı araç uçuruma yuvarlandı.

YARALILARIN DURUMU VE MÜDAHALE

Kazada yaralanan F.T. ile birlikte, 17 yaşındaki N.A., 20 yaşındaki D.A. ve bir diğer 17 yaşındaki H.B. hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralıların ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi’ne ulaşmaları sağlandı. F.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi. Kazaya dair incelemeler devam ediyor.