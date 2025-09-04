Silopi Kaymakamı Partal Çalışmaları İnceledi

SİLOPİ KAYMAKAMI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, ilçedeki çeşitli çalışmaları yerinde gözlemledi. Silopi Kaymakamı Partal, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları takip etti. Çalışma sahasında yetkililerden detaylı bilgi alan Kaymakam Partal, personele başarılar diledi.

KAMU HİZMETLERİNDE KALİTE ÖNEMLİ

Kaymakam Partal, bu faaliyetlerin vatandaşların günlük yaşamlarını mümkün olduğunca az etkilemesi gerektiğine dikkat çekti. Aynı zamanda, kamu hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için denetimlerin durmaksızın devam edeceğini vurguladı.