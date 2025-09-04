Haberler

Silopi Kaymakamı Partal Çalışmaları İnceledi

SİLOPİ KAYMAKAMI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, ilçedeki çeşitli çalışmaları yerinde gözlemledi. Silopi Kaymakamı Partal, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları takip etti. Çalışma sahasında yetkililerden detaylı bilgi alan Kaymakam Partal, personele başarılar diledi.

KAMU HİZMETLERİNDE KALİTE ÖNEMLİ

Kaymakam Partal, bu faaliyetlerin vatandaşların günlük yaşamlarını mümkün olduğunca az etkilemesi gerektiğine dikkat çekti. Aynı zamanda, kamu hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için denetimlerin durmaksızın devam edeceğini vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

29 Aile Adalet İçin Eylem Yaptı

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 29 kişinin aileleri, adalet talebiyle belediye önünde eylem düzenledi ve sorumluların hesap vermesini istedi.
Haberler

Halk Sağlığı Etkinlikleri Yapıldı

Halk Sağlığı Haftası'nda Kayseri Kalesi, kanserle mücadeleyi simgeleyen mor ışıklarla donatıldı. Etkinliklerde tütünle mücadele, erken teşhis ve sağlıklı yaşam konuları anlatılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.