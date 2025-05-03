Silopi Mesleki Lise, Organik Proje Başladı

ÖĞRENCİLER ORGANİK TARIM PROJESİ KAPSAMINDA HASAT YAPTI

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Organik Tarım Evleri Projesi’ çerçevesinde yaklaşık 3 dönümlük arazide ektikleri tarım ürünlerinin ilk hasadını yapıyor. Yapılan hasatta toplanan 50 kasa marul, ilçedeki bir öğrenci yurduna bağışlandı. Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım ve Teknoloji Bölümü öğrencileri, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Silopi Genç Girişimciler Derneği tarafından sürdürülen proje sayesinde uygulamalı tarım eğitimi alma fırsatı buldu.

EĞİTİMDE TEORİK VE PRATİK DENGE

Okulda edindikleri teorik bilgileri pratikte deneyimleme imkanı sunan öğrenciler, domates, çilek, marul, sarımsak ve patlıcan gibi toplamda 15 farklı tarım ürününü ekerek bakımını gerçekleştirdi. Okul Müdürü Hakkı Kaya, bu uygulamanın öğrencilerin öğrenme sürecini kalıcı hale getirdiğini vurgulayarak, “Okulumuzda beş bölüm bulunuyor. Bunlardan biri Tarım ve Teknoloji Bölümü. Öğrencilerimizin bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirmesi, öğrenme sürecini kalıcı hale getiriyor. Bugün ilk hasadımızı yaptık ve marulları ilçemizdeki öğrenci yurduna ulaştırdık,” dedi.

TARIM POTANSİYELİNE KATKI

Projenin yürütücüsü olan Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar ise İçişleri Bakanlığı’nın desteği ile okul arazisinin tahsisiyle projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Dündar, “Öğrencilerimiz sınıfta teorik bilgi edinirken, bahçede pratik kazanıyor. Bu eğitimlerle Silopi Ovası’nın tarım potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyoruz,” diye ekledi.