Silvan’da Aile, Katili Tehdit Ediyor

SİLVAN MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI MURAT ATEŞ’İN AİLESİ FAİLİN YAKALANMASINI İSTİYOR

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 5 gün önce katledilen Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş’ın ailesi, cinayet failinin belirli olduğunu ve acilen yakalanarak gereken cezayı almasını talep ediyor. Ateş ailesi, babalarının Silvan’da tanınan, hayırsever işleriyle bilinen bir kişi olduğunu dile getiriyor. Aile bireyleri, “Silvan’da fakir fukara babası olarak tanınırdı. Sürekli zenginlerden aldığı yardımlarla fakir fukaraya gıda ve yardım kartları dağıtırdı. Babamız 4 yıl önce eşinden boşanan 65 yaşındaki N.T.’ye yardım ettiği için, boşandığı eşi tarafından katledildi. Babamı takip eden A.U., Aşağı Çarşı mevkisinde arabasına binmeye çalışırken arkadan gelerek 3 el ateş edip katletti. Bu olayı kimin yaptığı belli olmasına rağmen katil saklandığı için bulunamıyor. Emniyet ekipleri de A.U.’yu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir an önce A.U.’nun yakalanarak gereken cezanın verilmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

KATİL ZANLISINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Silvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısını yakalamak için yoğun bir mesai harcıyor. Kaçma ihtimali olan tüm bölgelerde arama çalışmaları devam ediyor. Emniyet ekipleri, ilçedeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının kaçış rotasını tespit etmeye çalışıyor. Murat Ateş’in ailesi, ilçenin çeşitli yerlerine pankartlar asarak katilin bir an önce bulunmasını istiyor. Aile bireyleri tarafından hazırlanan pankartlarda, “Gururumuz, onurumuz, canımız, fakir babası Murat Ateş. Kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı verdiği için, kadının kocası tarafından canice katledildi” ifadeleri yer alıyor.

Murat Ateş, hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan binlerce kişi, hem hastanede hem de cenazede Ateş’i son yolculuğuna uğurlamak için toplandı. Cenaze törenine tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, esnaf ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Murat Ateş, Aşağı Çarşı mevkisinde silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.