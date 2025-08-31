Silvan’da Araç Tekerlek Patladı

KAZA ANINDA HIZLA SEYREDİYORDU

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde seyir halinde olan bir araç, tekerleğinin patlamasıyla takla attı. Bu talihsiz kaza sonucunda baba ve oğlu yaralandı. Olay, Silvan-Batman karayolunda gerçekleşti.

DURUMU CİDDİYETLE İNCELENİYOR

Elde edilen bilgilere göre, araç seyir halindeyken tekerleğin patlaması, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Araç takla atarken içinde bulunan baba ve oğlu yaralandı. Olay sonrası sağlık, itfaiye ve güvenlik güçlerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri, kazanın olduğu yerde müdahalede bulunarak yaralıları araçtan çıkardı. Ardından sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin sonrasında Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.