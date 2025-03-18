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Silvan’da Elektrik Panosu Yandı

ELEKTRİK PANOSU ALEV ALEV YANDI

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir elektrik panosu alevlerin etkisi altında kaldı. Yolaç köyünde bulunan elektrik direği üzerindeki pano, aniden alev alarak yangına yol açtı. Yangının bildirilmesi üzerine, bölgeye DEDAŞ ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Yangın, ekiplerin elektrik akışını kesmesi ve itfaiye erlerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bu esnada panonun yanma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay anı, çekilen görüntülerle belgelendi.

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