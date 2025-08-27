Haberler

Silvan’da Kamyon Kazası, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde saman yüklü araca arkadan çarpan bir kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. 06 CGH 074 plakalı kamyonu kullanan N.K., Silvan-Diyarbakır kara yolunun Kasımlı Mahallesi yakınlarında, M.S.’nin sürdüğü saman yüklü 44 LV 386 plakalı kamyona çarptı.

Kazaya dair ihbar alınmasından sonra, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, N.K.’nin sıkıştığı araçtan çıkarıldığında hayatını kaybettiğini belirledi. Meydana gelen kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

