Silvan’da kaza, iki yaralı

DİYARBAKIR’DA KAZA SONUCU YARALANMALAR GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaşandı. Bu kazada 2 kişi yaralandı.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece saatlerinde Diyarbakır’dan Silvan yönüne giden yolda, 30. kilometrede gerçekleşti. Otomobil sürücüsü, aniden yoluna çıkan bir köpeğe çarpmamak amacıyla manevra yapınca kontrolü kaybetti ve yol kenarına savruldu.

Kaza bilgisi alınmasının ardından, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.