Silvan’da Kazada 1 Kişi Yaralandı

DİYARBAKIR’DA KAZA ANI

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Karabehlül Bey Caddesi üzerinde E. T. yönetimindeki 27 YL 726 plakalı pikap ile A.B.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Bu çarpışmada motosiklet sürücüsü yaralanma yaşadı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı olan motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.