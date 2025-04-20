Haberler

Silvan’da Kazada 1 Kişi Yaralandı

DİYARBAKIR’DA KAZA ANI

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Karabehlül Bey Caddesi üzerinde E. T. yönetimindeki 27 YL 726 plakalı pikap ile A.B.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Bu çarpışmada motosiklet sürücüsü yaralanma yaşadı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı olan motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kars’ta Çiftçiler Ekim Hazırlığı Yapıyor

Kars'ta 32 binden fazla çiftçi, hava koşullarının iyileşmesiyle hububat ve yem bitkisi ekimi için tarım arazilerini hazırlamaya başladı. 2025 yılına yönelik umutlar artıyor.
Haberler

Elifnaz Köseoğlu Avrupa İkincisi Oldu

Aydınlı taekwondo sporcusu Elifnaz Köseoğlu, Tallinn'deki Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Genç Bayanlar +68 kg dalında ikinciliği kazanarak Türk bayrağını gururlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.