Silvan’da Muhtar Vuruldu, Yaralandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Aşağı Çarşı Meydanı’nda gerçekleşti. Murat Ateş, kimliği belirsiz biri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Ateş kanlar içerisinde kaldı, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili ihbar sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Başına mermi isabet eden Murat Ateş, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalar başlattı. Ateş’in hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi verildi ve durumunu düzeltmek amacıyla Diyarbakır’a sevk edildi. Olayla ilgili olarak da bir soruşturma süreci başlatıldı.