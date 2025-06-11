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Sİlvan’da Örtü Yangını Söndürüldü

ÖRTÜ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen örtü yangını itibarıyla kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, Eskiocak Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle örtü yangını başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Ekiplerin etkili müdahalesi sonucunda örtü yangını söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 10 dekarlık bir alan zarar gördü.

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