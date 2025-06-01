Silvan’da RAM Bahçesinde Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü bahçesinde, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çam ağacına sıçrayan yangın, hemen yanındaki binanın çatısına ulaştı. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

ARJİT YANGININ İZLERİ İNCELENİYOR

Yangın, bahçede ve çatıda zarara yol açtı. Olay anının ardından, yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir araştırma başlatıldı. Yangının oluşturduğu kayıpların tespit edilmesi ve benzeri olayların önüne geçilmesi için gerekli incelemeler yürütülüyor.