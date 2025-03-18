Silvan’da Şehit Ailelerine İftar Programı

DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMI

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle kaymakamlık tarafından bir iftar programı gerçekleştirildi. Bu özel etkinlikte şehit yakınları, gaziler ve onların aileleri bir araya geldi. Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda düzenlenen iftar programında Kaymakam Hasan Uğuz, çeşitli kurum amirleri, birim müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katılım gösterdi.

ŞEHİT AİLELERİNE VURGUSU

Kaymakam Uğuz, yaptığı konuşmada aziz şehitlerin emaneti olan aileler ve gazilerle buluşmanın kendisi için bir onur kaynağı olduğunu ifade etti. Uğuz, “Şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak, vatan uğruna fedakarlık göstermiş gazilerimizi daima hatırlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu anlamlı günde, siz kıymetli ailelerimizle aynı sofrada buluşmaktan gurur duyuyorum” dedi. Program, duaların edilmesiyle sona erdi.