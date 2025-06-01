Silvan’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEBİ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü bahçesinde çıkan yangın, yanındaki binanın çatısına sıçradı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sinan Mahallesi’nde bulunan RAM Müdürlüğü bahçesinde, öğleden sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

İTFAYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

Bahçedeki çam ağacına sıçrayan yangın, hemen yandaki binanın çatısına da ulaştı. Olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının neden olduğu zararın büyüklüğü ve çıkış nedeni ise araştırılıyor.