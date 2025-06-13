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Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Hayatını Kaybetti

SİLVAN MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır’da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı, uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesinde Aşağı Çarşı bölgesinde tanımlanamayan bir nedenle kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar ve Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, ağır yaralandı.

SALDIRI SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Murat Ateş, hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kurtaramadı. Polis, olay hakkında araştırma başlattı.

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