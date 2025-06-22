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Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Tutuklandı

ASIL ZANLI TUTUKLANDI

Diyarbakır’da, Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş’i öldüren zanlı, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. 13 Haziran’da Silvan ilçesi Aşağı Çarşı Meydanı’nda silahlı saldırıya uğrayan Ateş, olayın ardından hayatını kaybetmişti.

POLİS OPERASYONU BAŞARILI OLDU

Polis ekipleri, cinayet zanlısı A.U.’nun gizlendiği yeri tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan A.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AİLE TARAFINDAN YAPILAN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Ateş’in ailesi, ilçenin farklı yerlerine, “Gururumuz, onurumuz, canımız; fakir babası Murat Ateş, kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı yaptığı için kocası tarafından canice katledildi. O bizim gururumuz, şerefimiz, atamızdı. Allah rahmet eylesin” yazılı pankartlar astı.

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