Silvan Projesi’ne Tünel Kazı Töreni Yapıldı

PROJE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Dicle Havzası’nda bulunan ve GAP’ın önemli aşamalarından biri olan Silvan Projesi çerçevesinde Türkiye’nin en büyük sulama kanalı olacak Silvan Sulama Tüneli’nin kazı çalışmaları için bir tören yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans aracılığıyla katıldı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti milletvekilleri ve birçok kamu kurumu yöneticisi katılım gösterdi.

SULAMA HEDEFLERİ VE TÜNELİN ÖZELLİKLERİ

Silvan Projesi’nin toplam maliyeti 255 milyar TL olarak belirleniyor ve Diyarbakır il merkezi, Silvan ve Bismil ilçelerine ait ovalarda 2 milyon 350 bin 580 dekar alanın sulanması amaçlanıyor. Silvan Barajı’nda depolanan 7 milyar metreküp su, projenin kritik unsurlarından biri olan Silvan Tüneli aracılığıyla tarım arazilerine aktarılacak. 13 bin 236 metre uzunluğundaki Silvan Tüneli; 10 metrelik iç ve 11,20 metrelik dış çapa sahip olacak. Tünel tamamlandığında, finiş çapı yaklaşık dört katlı bir bina büyüklüğünde olacak. 11,7 milyar TL’ye mal edilmesi planlanan tünel, saniyede 212 metreküp suyu sulama alanlarına iletecek. Silvan Sulama Tüneli’nin debisi, Türkiye’nin en hızlı akan Çoruh Nehri’nin ortalama debisinden 20 metreküp daha fazla.

DELME MAKİNASIYLA KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından, tünelin kazısına 120 metre uzunluğunda ve 2 bin 500 ton ağırlığındaki tünel delme makinesiyle başlandı. Törende konuşma yapan Vali Murat Zorluoğlu, Silvan Barajı Projesi’nin Diyarbakır ve ülke ekonomisi açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti. “Diyarbakır, tarihiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Tarımsal üretimimizi 2-3 kat artıracak, istihdama önemli katkılarda bulunacak” diyerek projenin Diyarbakır’ın ekonomik ve sosyal yapısına büyük dönüşümler getireceğini vurguladı. Zorluoğlu, “Bugün burada sadece bir tören gerçekleşmiyor. Hep birlikte tarihe not düşüyoruz” dedi.