Şima Açan, İlk Türk Milletvekili Seçildi

KAZANAN PARTİ VE TARİHİ BAŞARI

Kanada’daki genel seçimlerde çoğunluğu elde eden Liberal Parti, Oakville West bölgesindeki adayı Şima Açan ile önemli bir başarıya imza atmış oldu. Kanada’nın resmi ve bağımsız seçim kurumu Elections Canada tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Liberal Parti seçimi kazanarak parlamentoya girmeye hak kazandı. Özellikle Açan, Kanada tarihine geçerek bu ülkede parlamentoya girmeyi başaran ilk Türk milletvekili unvanını aldı.

ŞİMA AÇAN’IN HEYECAN DOLU YORUMLARI

Seçimini kutlayan Şima Açan, “Turkish Voice of Canada (Kanada’nın Türkçe Sesi)” kanalına yaptığı açıklamada, Kanada Parlamentosu’nda Türkçe bilen ve Türklerin sorunlarına duyarlı bir birey olarak yer alacak olmaktan büyük bir heyecan duyduğunu belirtti. Özellikle teknolojik ve ekonomik gelişmeler için katkı sağlamak istediğini ifade etti.

GAZZE’YE DESTEK VE SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR

Şima Açan, Gazze’ye verdiği destekle de dikkat çeken bir isim oldu. Sosyal medya platformu X’teki hesabından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları konusunda yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Açan, “İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal edip Gazze’ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasından derin endişe duyuyorum” ifadelerini kullandı. Kazandığı Oakville West bölgesinde, saldırılardan etkilenen insanlarla bir araya geldiğini de aktaran Açan, bu insanların acı dolu hikayelerine derin bir vurgu yaparak, ateşkesin yeniden tesis edilmesi için çağrıda bulundu.

SEÇİM SONUÇLARI VE PARTİLERİN OY ORANLARI

Kanada’daki seçimlerin sonuçları, Elections Canada tarafından paylaşılan verilere göre, iktidardaki Liberal Parti’nin geçerli oyların yüzde 43,5’ini alarak çoğunluğu sağlamasıyla sonuçlandı. Bu sonuçla, Başbakan Mark Carney’nin partisinin Kanada Federal Parlamentosu’ndaki 343 sandalyeden 168’ini kazandığı ortaya çıktı. Ancak Liberal Parti, tek başına iktidar olabilmesi için gereken 172 milletvekili hedefine ulaşamadı. Ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti ise oyların yüzde 41,4’ünü alarak 144 sandalye kazanmayı başardı.