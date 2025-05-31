Şimal Gülen’in Cenazesi Kuşadası’nda Defnedildi

CENAZE TÖRENİ KUŞADASI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren şarkıcı Şimal Gülen, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bir süre İstanbul’da kanser tedavisi gören Gülen, dün hayata veda etti.

Şimal Gülen’in cenazesi, Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camisi’ne getirildi. Burada, şarkıcının annesi Sema, babası Nihat Gülen ve diğer yakınları, taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazı sonrası, Gülen’in naaşı Adalızade Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına, Gülen’in akrabalarının yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve çok sayıda vatandaş da katıldı.