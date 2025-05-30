Şimal, İstanbul’da Doğan Üretken Şarkıcıdır

Şimal kimdir sorusu kadar, nereli olduğu ve hangi şarkılarla ön plana çıktığı da ilgi çekiyor. İstanbul doğumlu olan şarkıcı Şimal, müzik kariyerine genç yaşta adım atmış ve bugüne kadar 400’ü aşkın esere imza atmıştır. İşte Şimal’in biyografisi ve merak edilen tüm detaylar…

ŞİMAL’İN DOĞUM TARİHİ VE MÜZİK KİMLİĞİ

Şimal, 25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 39 yaşında olan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Şimal kimdir sorusuna verilebilecek en net cevaplardan biri, onun üretken bir söz yazarı ve güçlü bir yorumcu olduğudur. 2012 yılında müzik kariyerinde önemli bir adım atan Şimal, “Başlangıç” adlı ilk albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Bu albümde yer alan şarkılarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve özellikle “Şimal Yıldızı” adlı eseriyle büyük beğeni kazanmıştır.

Müzik kariyeri boyunca yaklaşık 400 şarkıya imza atan Şimal, “Ucuz Roman”, “Ferman” ve “Ağla Ağla” gibi parçalarla geniş kitlelere ulaştı. Kendi şarkılarının söz ve müziklerini büyük ölçüde kendisi yazan sanatçı, bağımsız bir müzikal duruş sergiliyor. Şarkıcı Şimal’in hayatı, yalnızca müzikle değil, aynı zamanda sağlık mücadelesiyle de gündeme gelmiştir.

SAĞLIK MÜCADELESİ VE SON DURUMU

2022 yılında meme kanseri teşhisi konulan Şimal, uzun süren bir tedavi sürecinden geçti. 4 Mayıs 2025 tarihinde sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçının daha önce meme kanseri nedeniyle üç kez metastaz yaşadığı ve bu zorlu süreçte birçok ameliyat geçirdiği biliniyordu. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Şimal’in sağlık durumu son haftalarda kritik seviyeye ulaştı. Tüm bu süreçte hayranlarından dua isteyen sanatçının, zaman zaman sosyal medya üzerinden moral verici mesajlar paylaştığı da biliniyordu.

HEDİYE EDİLEN DÜŞÜNCELER VE HÜZÜNLÜ HABER

Ancak bugün sabah saatlerinde, 39 yaşındaki sanatçıdan acı bir haber geldi. Şimal’in yaşamını yitirdiği, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla kamuoyuna açıklandı. Açıklamada “Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası’na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir.” ifadelerine yer verildi.