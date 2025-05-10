Şimal, Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Ediyor

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Bir süre sağlık problemleriyle karşı karşıya kalan ünlü sanatçı Şimal, bu kez hayranlarını endişelendiren bir haberle gündeme geldi. 2021’de meme kanserine yakalanan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Şimal, geçtiğimiz yıl beyin tümörü nedeniyle ciddi bir ameliyat geçirdi. Yaklaşık sekiz saat süren bu operasyonun ardından iyileşme sürecine giren sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tümörün tamamen alındığını duyurmuş ve hayranlarına umut vermişti.

NÖBET SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Ancak geçtiğimiz hafta, Şimal’in geçirdiği ciddi bir nöbet sonucunda hastaneye kaldırılması haberleri geldi. Bir süre yoğun bakımda kalan sanatçının durumu kritikti. Son alınan bilgilere göre Şimal’in normal servise alındığı öğrenildi. Sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Şimal, takipçilerine seslenerek, “Anca kendime gelebildim, arayan soran herkesten Allah razı olsun. Geçirdiğim nöbet nedeniyle yoğun bakımdaydım. Şimdi bel bölgemden ışın tedavisine başladık. Anlayacağınız yine zor günlerden geçiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin,” ifadelerini kullandı.