Şimal Yılmaz, Hedeflerini Gerçekleştirmeye Devam Ediyor

KADIN ATICI ŞİMAL YILMAZ’DAN HEDEFLER

Türkiye’nin kadınlarda olimpiyat kotası alan ilk atıcılık olimpik milli sporcusu Şimal Yılmaz, babası ve antrenörü Alper Yılmaz ile birlikte Giresun’daki antrenmanlarına devam ediyor. Şimal, kasım ayında Mısır’da yapılacak dünya şampiyonasına memleketinde hazırlanıyor. Antrenmanları sırasında Şimal Yılmaz’ı yalnız bırakmayan annesi Şebnem Yılmaz da onlara destek veriyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda lens ya da herhangi bir ekipman kullanmadan yaptığı atışlarla gümüş madalya kazanan ve dünya çapında tanınan Yusuf Dikeç’i örnek aldığını söyleyen Yılmaz, kendisinin de Dikeç’in izini sürdüğünü belirtiyor.

Lens veya herhangi bir ekipman kullanmadan atış yapan ve antrenmanlarını Yusuf Dikeç’in stiline uygun bir şekilde sürdüren Şimal Yılmaz, “Atıcılık sporuna örnek aldığım Yusuf Dikeç’in sayesinde 12 yaşında başladım. 2024 Paris Olimpiyatları’na da onunla katıldım. Güzel deneyimler elde ettim. Kasım ayında düzenlenecek dünya şampiyonasında yarışmak için Ankara Kamp Merkezi’nde antrenmanlarımızı tamamladıktan sonra memleketime dönmeye karar verdim. Şu anda Giresun’dayım ve burası benim baba ocağım. Antrenmanlarıma burada devam ediyorum. İlk hedefim dünya şampiyonası, esas hedefim ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda şampiyon olmak. Umarım bu amacımı gerçekleştireceğim, kendime güveniyorum” dedi.

ALPER YILMAZ’DAN İDDİALI AÇIKLAMALAR

Atıcılık Milli Takımı Olimpik Antrenörü Alper Yılmaz, “Şimal ile birlikte 11. yılımızı tamamlamak üzereyiz. 2024 Paris Olimpiyatları’nda çok keyifli bir yolculuk yaşadık ve güzel tecrübelerle döndük. Yeni hedefler doğrultusunda hazırlıklara Ankara Olimpiyat Merkezi’nde başladık. Önceki tecrübeleri daha iyi değerlendirmek ve rahat bir ortamda çalışmak için Giresun’a, baba ocağımıza geldik. Burada atıcılık hocamız Mehmet Aydın ile birlikte kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Kasım ayında düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalya almayı, belki birden fazla madalya kazanmayı planlıyoruz. Sonrasında ise ilk olarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya almak için çaba göstereceğiz. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek yeni zaferler elde etme yolunda Şimal ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Özel antrenmanlarımız sayesinde doğayla iç içe ve farklı poligonlarda yaptığımız çalışmalar bize büyük güç katıyor” şeklinde konuştu.

– GİRESUN