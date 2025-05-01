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Simav’da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREMİN YAŞANDIĞI ZAMAN VE YER

Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 14.38’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilerin ışığında, deprem merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntıyla kaydedildi. Bu deprem, 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, Kütahya kent merkezi ve çevresindeki ilçelerde hissedildi.

KÜTAHYA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı paylaşımla, “Simav ilçesinde saat 14.38’de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, “Bizi müteessir edecek herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun.” ifadelerini kullandı.

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