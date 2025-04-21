Simav’da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM BİLGİLERİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afad tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sarsıntı saat 20.24’te meydana geldi ve 13,43 kilometre derinlikte oluştu.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İlimiz Simav ilçesinde bu akşam saat 20.24’de 3,4 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun” diyerek bilgi verdi.

PANİK ANLARI

Deprem, kentte kısa bir süreliğine paniğe yol açtı.