Simav’da 4,5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

DEPREM BİLGİLERİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 13.15’te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildiriliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşiyor. Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Simav ilçesi olduğunu hatırlatıyor.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Vali Işın, güvenlik güçleri ve ilgili kurumların çalışmalarına devam ettiğini belirtiyor. Şunları vurguluyor: “Depremde sahadaki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar olumsuz herhangi bir hadise yoktur. Can ve mal kaybımız intikal etmemiştir.” Yetkili kurumların kontrol çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Işın, bölgeden gelen ihbarların olmadığını dile getiriyor. Jandarma ekiplerinin alan araştırması yaptığını ve oradan da herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini aktarıyor.

GEÇMİŞTEKİ DEPREMLER

Simav’ın Yemişli köyünde daha önce 4,6 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği ve o büyüklüğün altında da 700’e yakın küçük depremin meydana geldiği kayıt altına alındı. Bugünkü depremin merkez üssü de Yemişli köyü. Yemişli ve çevresindeki fayların ‘pasif’ olarak değerlendirildiğini belirten Işın, bu fayların teknik olarak tehlike arz etmediğini vurguluyor. Her ihtimale karşı Simav’da bir kurtarma ekibinin hazır bulunduğunu da ekliyor.