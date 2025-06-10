Simav’da Deprem Oldu, Olumsuzluk Yok

DEPREM BİLGİLERİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde bugün saat 13.15’te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, sarsıntı yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Kütahya Valisi Musa Işın, AA muhabirine verdiği demeçte depremin merkez üssünün Simav olduğunu belirtti. Çeşitli güvenlik güçleri ve ilgili kurumların sahada çalışmalarını devam ettirdiğini ifade eden Işın, “Depremde sahadaki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar olumsuz herhangi bir hadise yoktur. Can ve mal kaybımız intikal etmemiştir.” dedi.

ALAN ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR

Işın, yetkili kurumların kontrol çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, “Şu ana kadar bölgeden gelen herhangi bir ihbar yoktur. Jandarma alan araştırması yapıyor. Oradan da olumsuz bir şey gelmedi.” şeklinde konuştu. Simav’ın Yemişli köyünde daha önce 4,6 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini ifade eden Işın, bugün meydana gelen depremin merkez üssünün de yine Yemişli olduğunu belirtti. Yemişli ve çevresindeki kırılmış fayların ‘pasif’ olarak değerlendirildiğini söyleyen Işın, teknik olarak aldıkları bilgilere göre durumun tehlike arz etmediğini dile getirdi. Her ihtimale karşı Simav’da bir kurtarma ekibinin hazır bulunduğunu kaydetti.