Simav’da Diyanet İzcileri İftar Programında Buluştu

DİYANET İZCİLERİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Simav Müftülüğü Diyanet İzci grubunu, Diyanet Genç Ofis’te düzenlediği iftarda bir araya getirdi. Merkez Oduncuoğlu Camii İmam Hatibi, Simav Diyanet Genç Ofis Manevi Danışmanı ve Diyanet İzci Lideri Oymakbaşı Cuma Ali Tosun’un liderliğinde, tamamen izcilerden oluşan 80 kişilik katılımcı grubuyla gerçekleştirilen program, izcilerin bir araya gelmesi açısından önemli bir etkinlik oldu.

PROGRAMA DAHİL OLMAKTAYDI

İftar programı, izcilerin toplanmasıyla başladı. Şube Müdürü Hakkı Balı’nın gerçekleştirdiği sohbet, Beciler Köyü İmam Hatibi Ahmet Güngör’ün Kuran’ı Kerim okuması ve Kyk Manevi Danışmanı Emin Dönmez’in yaptığı dualarla devam etti. Program, Oduncuoğlu camiinde gerçekleştirilen teravih ve tesbih namazının ardından son buldu. İzci sayısının artmasına dikkat çeken İzci Lideri Cuma Ali Tosun, “Şu an için Diyanet bünyesinde 100’e yakın izcimiz var. Nasip olursa bu sene daha fazla çocuğumuza gencimize ulaşarak birlik beraberlik içerisinde daha güzel faaliyetler yapacağız inşallah” şeklinde açıklamalarda bulundu.

TEŞEKKÜRLERİ İLETİYOR

Yapılan programın başarısını vurgulayan İzci Lideri Tosun, “Bu programa maddi manevi katkı sağlayan kıymetli izci velilerimize, izcilerimize, hocalarımıza, Simav İlçe Müftümüz Hasan Serçe hocamıza ve daire personelimize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Bu tür etkinlikler, izcilerin birlikte vakit geçirmesini ve manevi değerlerini pekiştirmesini sağlıyor.