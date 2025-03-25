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Simav’da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Yapıldı

ÖĞRENCİLERE BAYRAMLIK KIYAFET DAĞITILDI

Kütahya’nın Simav ilçesinde Hayme Ana 4-6 yaş Kuran kursunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin bayramlık kıyafetleri temin edildi. İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Kuran kursu öğreticileri ve hayırseverlerin katkılarıyla bu yardım faaliyetleri gerçekleştirildi.

DESTEKLER İLE ÇEŞİTLİ YARDIMLAR SAĞLANDI

Hayme Ana 4-6 yaş Kuran kursundaki öğrencilere bayramlık kıyafetlerin yanı sıra ayakkabı, erzak kolisi, alışveriş çeki ve zekat yardımları da yapıldı. Bu yardımlar, öğrencilerin bayramı daha güzel geçirmelerini amaçlıyor.

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